Messina si prepara a celebrare i 450 anni della nascita di Caravaggio con due iniziative per incentivare le visite al Museo regionale che ospita due celebri capolavori del maestro. La Regione lancia un ticket simbolico di 2 euro per la giornata di domani, mentre il Comune compra biglietti per 13 mila euro. I residenti messinesi da mercoledì potranno andare gratis al Mume.

