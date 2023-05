Messina, paura all'Annunziata: abitazione in fiamme VIDEO

Grande paura questo pomeriggio all'Annunziata, dove in Vico Saponara un'abitazione ha preso fuoco. Le fiamme si sono concentrate in una locale adibito a "giardino d'inverno", dove un cortocircuito ha provocato l'incendio che ha interessato il piano rialzato. La colonna di fumo che si è alzata dalla palazzina è stata visibile in tutta la zona. Non si registrano feriti fortunatamente anche se sul posto è intervenuta precauzionalmente un'ambulanza. A lavoro due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.

