Pace del Mela, cane con una freccia conficcata nel dorso: allertati i soccorsi VIDEO

Vagava con una freccia conficcata nel dorso. Grave episodio ai danni di un povero animale a Giammoro. Una meticcia è stata trovata questa mattina nella zona industriale, accanto al pontile da una persona che quotidianamente si prende cura di lei. Assieme all'animale di colore nero e di media taglia c'erano anche sei cuccioli proprio ieri messi in sicurezza. La soccorritrice ha prontamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche, oltre all'assessore all'ambiente del Comune Mario Schepis e al comandante della polizia municipale Salvatore Campagna, volontarie animaliste dell'associazione APS Orme di Vita e dell'associazione Soccorriamoli. Un'ambulanza dell'associazione sta provvedendo in queste ore a prendere fisicamente il cane per sedarlo per le cure del caso e trasportarlo alla clinica veterinaria di Messina. Presenti i carabinieri di Spadafora che stanno soprintendendo alle fasi successive al raccapricciante accadimento su cui si indagherà per cercare di risalire ai responsabili. Il video dell'animale ferito è stato diffuso dall'assessore del Comune, Schepis.

