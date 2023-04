Messina, degrado sulla spiaggia del Ringo. Anche un incivile che getta rifiuti in mare VIDEO

I programmi sono improntati verso il recupero di un tratto di mare attraverso la bonifica dell'arenile, per il quale sono stati stanziati ventimila euro per eliminare la carcasse delle barche e ripulire non solo questa spiaggia ma anche altri tratti. Ma per eliminare gli incivili, ci vorrebbe ben altro. Uno di questi, probabilmente un frequentatore che magari tiene la sua barca su questa spiaggia, si è liberato di una vecchia cassetta in polistirolo, con del pesce certamente non commestibile, lanciandolo in acqua. Un gesto molto grave che è stato immortalato in un video da parte di una persona che probabilmente era lì ad ammirare... il panorama.

