Messina, scooter SH prende fuoco: fiamme alte e paura in pieno centro VIDEO

Fiamme alte si sono sprigionate da uno scooter Honda SH nel pomeriggio sul viale San martino all'incrocio con la via Lucania. Si ipotizza l'autocombustione stando ad alcune testimonianze. Il giovane che era in sella mentre si dirigeva verso sud è stato avvertito che dal suo scooter fuoriusciva del fumo. Quando si è fermato ed ha alzato il sellino, sono divampate le fiamme che nel giro di pochi secondi hanno praticamente distrutto il mezzo. Ad alimentare anche delle foglie secche che si trovavano ai margini della strada. Fortunatamente non hanno attinto le auto che si trovavano nelle vicinanze.

