Auto in fiamme in centro a Giardini Naxos, paura tra i residenti e traffico deviato VIDEO

Momenti di paura nella tarda mattinata a Giardini Naxos, dove un'auto è andata in fiamme nel centro storico della cittadina turistica. L'episodio è avvenuto nella zona del quartiere San Giovanni, lungo la Via Umberto (SS114). E' qui che una una Hunday Santa Fe è andata a fuoco. La conducente del mezzo, una donna del luogo, una volta accortasi di ciò che stava avvenendo, ha avuto la prontezza di lasciare l'abitacolo ed allontanarsi dalla vettura.

In pochi secondi, infatti, l'automobile è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco della Caserma di Letojanni, che hanno domato con rapidità le fiamme e messo in sicurezza l'area.

A seguito dell'incidente era rimasto bloccato il traffico sull'arteria che in quell'orario vede il transito veicolare di numerosi mezzi. Per evitare disagi il traffico, con apposito intervento della Polizia locale, è stato così spostato, momentaneamente, sul lungomare, all'altezza del Vico Pescheria, così da attenuare la problematiche delle lunghe code che si verifica già in condizioni di normalità sulla Via Umberto e che a maggior ragione si stavano già formando a seguito di questo episodio. L'incendio ha distrutto il veicolo.

Sono stati avviati accertamenti per risalire alla dinamica di quanto accaduto. Si tratterebbe, comunque, con molta probabilità di un guasto meccanico. Forse un corto circuito, che potrebbe aver generato il rogo che ha volto l'intera vettura. Non ci sono stati, comunque, feriti e per la conducente della Hunday Santa Fe soltanto qualche momento di comprensibile apprensione.

