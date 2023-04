Una tromba marina è stata registrata al largo di Spadafora, in provincia di Messina. Il vortice si è creato al largo, lontano dalla costa, e per fortuna non ha provocato danni. L'evento atmosferico è stato ben visibile dalla costa e ha attirato l'attenzione di molti. Il fenomeno è dovuto allo scontro tra due correnti d'aria calda e fredda nonché dall'elevata temperatura dell'acqua del mare.

