Messina, la spettacolare 'nchianata delle Barette in via San Francesco IL VIDEO

E' stato un fiume di passione, quella dei messinesi che si sono riversati in strada per la processione delle Barette che mancava da quattro anni. E grande spettacolo religioso e non solo in via San Francesco per l'attesissima ‘nchianata di Varetti con l'ascesa dal Corso Cavour alla via XXIV Maggio prima del rientro nella chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 Maggio. Quest'anno inoltre suggestiva la decisione di eliminare la filodiffusione e, in accordo con l'associazione Anbima, di introdurre la musica con sette bande dal vivo. Questa tipologia di musica aiuta a compenetrarsi nel clima tipico della Passione. Altre figure penitenziali come i "Babbaluci" e le "Biancuzze" e il nuovo inserimento delle pie donne “Maddalene” e tipici strumenti musicali come le traccole.

