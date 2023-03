Ponte, Schifani: "La Sicilia sosterrà il progetto. La soluzione di Salvini è perfetta"

«La Sicilia vuole fortemente il Ponte. Lo sosterrà anche economicamente al di là del sostegno socio-politico. E’ un’opera alla quale, devo dire, non possiamo ormai più rinunciare» ha detto il Presidente della Regione Renato Schifani.

«Condivido le parole di Salvini - ha aggiunto Schifani - e ritengo che sia giunto il momento di poter iniziare. Contiamo su una velocizzazione di tutti i tempi. Abbiamo ascoltato l'impostazione data dal Governo sulle ipotesi di decreto legge. Giuridicamente ritengo che sia una soluzione sostenibile perché ipotizzare una nuova gara comporterebbe un decorso di tempo che non ci possiamo consentire. Fermo restando che ci si deve muovere nel solco della piena legalità, della legittimità, ritengo che questa traccia che è stata annunciata da Salvini come impostazione di decreto abbia tutti i crismi della legittimità».

«Non c'è mai stato un ministro delle Infrastrutture cosi votato alle necessità della Sicilia» ha detto ancora il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. «Sarà una grande sfida - ha proseguito - e noi come governo regionale saremo al suo fianco. Per il Ponte la lotta è anche contro il tempo. La soluzione di Salvini sotto il profilo giuridico è perfetta e ci consentirà di partire entro un anno e mezzo, al più tardi in un anno e sette mesi. E’ un’occasione storica che la Sicilia non può perdere», ha concluso.

© Riproduzione riservata