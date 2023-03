Femminicidio-suicidio a Gioiosa Marea. La sindaca: una coppia affiatatissima, tragedia inaspettata

Un militare in pensione della Guardia di Finanza, Tindaro Molica Nardo, di 65 anni ha ucciso a coltellate la moglie Maria Bonina Buttò, di 61 anni, e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell’abitazione della coppia in via Casani all’ingresso di Gioiosa Marea, paese del litorale tirrenico messinese. A dare l’allarme ai carabinieri, sono stati alcuni vicini di casa. Le indagini dei carabinieri sull'uxoricidio-suicidio sono coordinate dal Procuratore di atti Angelo Cavallo. Secondo le prime testimonianze le liti tra i due coniugi, genitori di due figlie, sarebbero state frequenti.

“Una tragedia inaspettata che coinvolge la comunità di Gioiosa Marea, creando tanto sgomento e dolore – dice la sindaca di Gioiosa Marea, Giusy La Galia - Purtroppo sono molto spesso cose assolutamente imprevedibili. Era una coppia molto tranquilla molto affiatata, conosciuta da tutti con tanti amici qua in paese, nessuno si aspettava una cosa di questo genere. Queste tragedie fanno anche riflettere: spesso non si riescono a cogliere anche dei piccoli segnali che probabilmente potevano emergere. Nessuno di noi se n'è accorto Mi sento di dire – aggiunge la prima cittadina - a nome dell'intera amministrazione e di tutta la comunità di Gioiosa Marea, che siamo vicini ai figli ai nipoti e tutti i familiari tutti”.

