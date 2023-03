Messina, gli alberelli del viale San Martino secchi e in stato di abbandono

In pieno centro, a pochi passi da piazza Cairoli e per tutto il tratto dell'isola pedonale di Viale S. Martino, sono pochi ormai gli alberelli che godono di buona salute. Le fioriere, presenti su ambo i lati delle corsie e posizionati dal Comune a ridosso delle festività natalizie, avrebbero dovuto incrementare il decoro urbano. Oggi, quegli stessi arbusti sono in gran parte secchi e abbandonati a se stessi, ad eccezione di pochissimi che invece resistono per volontà e impegno di commercianti che dimostrano ancora di possedere residui di "pollice verde". Urge pertanto maggiore sensibilità e cura, non solo da parte degli addetti comunali competenti, ma anche degli esercenti delle zone adiacenti, per evitare l'ennesimo spreco di denaro, tutto a carico dei cittadini.

© Riproduzione riservata