Eolie, incendio a bordo del traghetto in navigazione: il video dei soccorsi

Un incendio si è sviluppato a bordo del traghetto Filippo Lippi della Siremar partito da Milazzo, durante la navigazione verso Filicudi. Il personale di bordo è riuscito a domare le fiamme e nessuno è rimasto ferito.

Il Circomare Lipari ha inviato una motovedetta per prestare assistenza e i vigili del fuoco stanno intervenendo per la bonifica. La nave sarà rimorchiata in porto per i necessari interventi. Il comandante del porto di Lipari ha avviato un'indagine sulle cause dell'incendio.

L’elicottero "Drago 142" dei Vigili del fuoco è intervenuto sorvolando il mare per monitorare le operazioni di traino e attracco in porto della nave Siremar "Filippo Lippi". Il velivolo Aw 139 in servizio al reparto Volo di Catania non ha effettuato alcun tipo di soccorso. A conclusione delle operazioni ha fatto rientro in sede.

© Riproduzione riservata