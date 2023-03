Casa senza accesso a Briga Marina, chiesto l'intervento del sindaco Basile

L'erosione costiera, le mareggiate e la pericolosità del torrente Briga, ma anche una servitù di passaggio che da un giorno all'altro è scomparsa, ormai da diversi anni non permettono alla famiglia Barbaro di poter utilizzare la propria casa a Briga Marina. L'immobile, a differenza di tanti costruiti sulla costa, sembra avere tutte le carte in regola. I lotti di terreno sono stati acquistati dal papà del signor Piero Barbaro dalla Regione, sdemanializzati e la costruzione condonata.

In quella casa, dopo la morte del padre, avvenuta un anno fa, il figlio riesce ad entrare a piedi dalla spiaggia, ma vorrebbe portarci il fratello che è disabile, e la mamma, ormai molto anziana, per non farli restare chiusi in un appartamento, soprattutto d'estate. L'unica speranza che ha questa famiglia per poter rivivere la casa è rimasta la servitù di passaggio che dovrebbe concedere la Curia.

La vicenda è stata portata a galla, qualche settimana fa, durante una commissione dedicata al tema dell'erosione costiera, dal consigliere comunale di Forza Italia Cosimo Oteri che ora chiede al sindaco di intervenire sul caso della famiglia Barbaro.

