Messina, l'Amam stacca l'acqua e otto su dieci pagano subito. Basile: "Ottimi risultati" VIDEO

Saranno una anche oggi una quindicina di distacchi e le riduzioni per le utenze morose dell’Amam che da ieri ha attivato tutte le operazioni concrete di recupero del credito. Nella giornata di ieri l’80% di coloro i quali hanno subito una riduzione del flusso idrico si sono presentati immediatamente negli uffici di viale giostra per rateizzare o saldare il loro debito e riavere l’acqua corrente. Tra questi c’era anche chi aveva un debito di 10mila euro. Sono circa 38.000 gli utenti messinesi fra quelli domestici quelli condominiali e quelli commerciali che non hanno in nessun modo risposto alle diffide inviate a cavallo di capodanno dall’azienda meridionale acque. ed è su questi che si concentreranno le azioni di riduzione e distacco da parte di Amam.

Così il sindaco Federico Basile in conferenza stampa: "L'azione portata avanti sta producendo risultati anche dopo il 28 ed è sintomatico il fatto che appena riduciamo l'erogazione rispetto ai parametri di norma, l'utente viene e paga. Il problema a questo punto riguarda l'indolenza di chi magari pensa può non pagare l'acqua. E' un assioma che probabilmente non piace, ma se paghiamo la luce e il gas, non vedo perchè non bisogna pagare l'acqua".

L'importanza per Amam di rientrare dai 90 milioni di crediti che ha in giro per la città

"Amam è un soggetto economico che si basa principalmente sul'incasso della tariffa. Abbiamo oltre 25 milioni di investimenti per l'implementazione delle reti idriche proprio per evitare sprechi e perdite. E' chiaro che le risorse servono ad investire per dare un servizio migliore alla città perchè ci rendiamo conto che dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Il 50% di perdita significa che il 50% di acqua va via e non è una cosa pensabile".

Stasera sul nostro sito secondo appuntamento con APProfondimenti, la nostra rubrica fatta dai cittadini sui temi della città. Ospite sarà la presidente di Amam Loredana Bonasera.

