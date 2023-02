Totano gigante di oltre 8 kg catturato a Lipari, pesca record VIDEO

Nuova "impresa" di Nunzio Profilio a Lipari. Mentre si trovava al largo di Monte Rosa, è riuscito a catturare un totano imperiale gigante che pesava oltre 8 chilogrammi. Questa pesca record non è insolita per Profilio, che ha già catturato spatole di 4 chilogrammi e ha avvistato uno squalo di tre metri, dal peso di due quintali. Il suo amore per la pesca gli è stato trasmesso dal padre Bartolo, che lo portava con sé sulla sua barca fin da quando era bambino.

Anche il fratello di Profilio, Giuseppe, era un pescatore, ma purtroppo è scomparso 24 anni fa durante una battuta di pesca al largo delle Eolie. La sua barca è stata ritrovata al largo della Calabria con il carico di pesce a bordo, ma le autorità non sono riuscite a trovare alcuna traccia dell'uomo. Si pensa che possa essere caduto in mare mentre cercava di tirare un grosso pesce, ma la verità rimane sconosciuta.

