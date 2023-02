Messina, rissa tra giovanissimi in via XXIV Maggio sulla scalinata "Santa Eustochia" IL VIDEO

Ancora episodi di violenza nelle strade della città, questa volta non proprio in pieno centro. Una rissa tra ragazzi che si trovavano sulla scalinata Santa Eustochia, in via XXIV Maggio, luogo spesso di ritrovo dei giovanissimi, è stata filmanta e poi data in pasto ai social. Una trentina di ragazzi presenti assistono alla rissa tra due gruppi di giovani che se le danno di santa ragione. Sull'accaduto sono già in corso gli aaccertamenti delle forze dell'ordine che stanno cercando di risalire agli autori del gesto.

