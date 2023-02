La morte di Ayman Serti a Merì, parla lo zio: era un ragazzo tranquillo

Ayman Serti era un ragazzo tranquillo, che aveva sempre voglia di scherzare, e lo dimostrano le ultime storie che ha postato su Instagram. Lo ha affermato Said Serti, lo zio del giovane ragazzo di origini marocchine, trovato morto a Merì, in piazza Italia 90. Lo zio non parla molto bene l'italiano ma si è fatto comprendere abbastanza bene e ha sostenuto che non ha manifestato alcun tipo di disagio. Said Serti ha confermato che la sera della tragedia il nipote stava andando a comprare le pizze ma non è mai rientrato a casa. E' quindi scattato l'allarme. Said Serti però non ha la benché minima idea di quello che può essere successo. «Non lo so proprio» dice scuotendo il capo ed escludendo l'ipotesi del suicidio.

