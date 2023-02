Messina, ecco il video che incastra chi lancia i rifiuti sul viale Gazzi

La polizia municipale, settore tutela ambientale, coordinata dal commissario Giovanni Giardina, ha individuato due persone che hanno abbandonato vecchie suppellettili e rifiuti in una discarica evidentemente utilizzata da molti lungo il viale Gazzi. Gli agenti hanno lavorato per una decina di giorni visionando prima i filmati di una telecamera e poi rintracciando due di questi incivili. I video incastrano due uomini che, in momenti diversi in questa prima decade di febbraio, hanno arrestato l'auto in prossimità della discarica liberandosi del carico. Si tratta di due persone che risiedono sul viale Giostra ma che per compiere questa azione si sono spinti dall'altra parte della città. Per entrambi un verbale di 600 euro.

