Non da tregua il maltempo a Messina e in particolar modo nella litoranea Sud della città. Tra Galati e Santa Margherita il mare ha raggiunto di nuovo la strada e la Nazionale. Disagi alla circolazione con le auto costrette a transitare lentamente solo su una corsia. Sul posto pattuglie della polizia municipale e in azione le ruspe per cercare di frenare l'onda d'urto del mare.

Video e foto di Alessio Villari

© Riproduzione riservata