Messina, all'Archimede ballano sulle note di Annalisa e lei... condivide il video su Instagram

Un balletto degli studenti del Liceo scientifico Archimede di Messina (durante un'assemblea di Istituto), sulle note di "Bellissima" di Annalisa, è diventato virale su Instagram. Come? Grazie alla condivisione della cantante di Savona che ha inserito il video di un ragazzo messinese (su TikTok) nel suo reel, rendendolo... virale. Quasi 300mila cuoricini piazzati dai suoi follower al video di Annalisa mentre quasi 7000 utenti lo hanno condiviso. Per non parlare del richiamo che ha avuto su Instagram....

© Riproduzione riservata