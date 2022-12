Messina, gli studenti del liceo artistico Basile decorano Piazza Cairoli VIDEO

Scatta il Natale delle nuove isole. Quelle pedonali che collegheranno il quartiere monumentale a quello commerciale in un cammino che dovrebbe coinvolgere prima i messinesi e poi i visitatori. Visto il periodo, saranno prima proprio i messinesi a immergersi in questa nuova realtà urbana e darne un giudizio. Poi quando in primavera torneranno anche i croceristi, allora se ne potrà cogliere il reale effetto.

Il prof. Guglielmo Bambino spiega le attività decorative del liceo Artistico promosse in sinergia con il Comune e con l'assessore Cannata: "E' nata una sinergia tra il liceo artistico di Messina e il Comune. Stiamo realizzando dei decori sul viale San Martino: sono delle sfere con dei motivi decorativi natalizi. Sono delle applicazioni con la pittura ad acqua che si potrà togliere con l'idropulitrice o con del bitume sopra. Ci lavoriamo da un mese e adesso gli studenti li stanno applicando: ci rendiamo conto che siamo nella via principale della città, ma i lavori sono visibili"

