Messina a secco nel week end, l'assessore Minutoli: "Usate con parsimonia l'acqua dei serbatoi"

Il Coc è stato attivato per gestire tutte necessità collegate alle criticità che scaturiranno dai tre giorni in cui i messinesi rimarranno senza acqua a causa della sostituzione di 70 m di condotta idrica. Si attende ancora il bollettino meteo, ma domani con tutta probabilità verrà rispettata la tabella di marcia dei lavori.

In accordo con Amam è stato predisposto un piano di distribuzione dell'acqua con 16 autobotti. Il Comune raccomanda di usare con parsimonia le riserve dei propri serbatoi, in modo da non avere particolari problemi con l'approvvigionamento d'acqua.

