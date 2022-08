Forte pioggia, raffiche di vento, tuoni e fulmini hanno flagellato Messina, soprattutto lungo la litoranea nord. A Pace tombini in tilt, strada danneggiata e traffico dirottato dalla Polizia Municipale. Allagamenti a Ganzirri e Torre Bianca, alberi crollati in centro città (danni in via S. Elia) e sulla litoranea.

