Messina, guasto al tram. Gli addetti Atm lo spingono a braccia. Il video è virale

Un'auto in panne spinta da alcune persone. Quante volte è capitato di vedere questa scena? E' quasi unica invece la scena di un tram spinto dagli addetti e dai tecnici a seguito di un guasto. Le immagini sono visibili in un video diventato virale sui social e risalgono a ieri sera quando il tram si è fermato a pochi metri da piazza Repubblica. Per liberare la strada, gli addetti Atm intervenuti hanno spinto la vettura verso il tratto di binario che corre in sede separata.

Il chiarimento dell'Atm

In merito all’interruzione del servizio tramviario che è avvenuto nella tarda serata del 5 luglio, ATM S.p.A. specifica che a causa di un guasto al pantografo la vettura si è fermata in prossimità di uno scambio e in corrispondenza di un incrocio stradale. Il servizio tramviario è stato sospeso dalle 21 alle 21:40 per permettere il traino della vettura nelle officine aziendali. Non si sono registrati particolari difficoltà per gli utenti che hanno potuto usufruire della linea 1 shuttle 100. La Società ha avviato un’indagine interna per comprendere quanto accaduto.

