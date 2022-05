Messina, anziano fa cadere ciclista sul corso Cavour durante il Giro d'Italia

Grandissimo spettacolo nella 5a tappa del Giro d'Italia, la Catania-Messina che ha incoronato il francese Demare e regalato l'annuncio del ritiro di Nibali a fine stagione. Scorci mozzafiato e immagini fantastiche trasmesse dalla diretta Rai con riprese dall'elicottero che hanno tolto il fiato. E tantissimo entusiasmo per le strade del Giro, con i siciliani al fianco dei corridori per incitarli. Ma talvolta l'entusiasmo porta in dote anche qualche eccesso: e così proprio a pochi km dall'arrivo un anziano ha fatto cadere un ciclista della Jumbo Visma. Esattamente sul corso Cavour all'altezza del Duomo, l'anziano si è avvicinato per passare una borraccia o un sacchetto e invece ha provocato la caduta del ciclista, che era nelle retrovie del gruppo. Fortunatamente senza grosse conseguenze.

