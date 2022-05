Messina, il porto e le crociere: un emozionante sguardo dall'alto VIDEO

Messina come approdo. Di turisti, di occhi che vengono dal mare, pronti a scoprire la terra che li aspetta. Messina e il suo porto, visto dall'alto. Inquadrato dallo sguardo di un drone che svela tutta una scia di bellezza. La grandezza, la maestosità di uno specchio d'acqua che introduce persone e vite nella vita di una città immersa tra il suo Stretto e il necessario.

Qualche numero

Oltre 850 metri di banchine con tre grandi navi da crociera contemporaneamente all'ormeggio. Quasi 5.000 passeggeri e 3.000 unità di equipaggio. Più di 60 pullman in escursione e centinaia di turisti in giro per la città.

Sono già 26 gli scali crociera dall’inizio dell’anno e, al momento, il numero di navi previste approdare nel corso del 2022 è 218; con quella odierna sono ben 9 le giornate in cui saranno presenti tre navi in contemporanea e 43 quelle in cui le navi saranno due.

Le tre navi di oggi fra l’altro saranno delle habitué: la Seaview ha infatti programmato 31 approdi da aprile a novembre, 16 quelli della Reflection e 6 quelli della Seven Seas Explorer

Mega: "Una grande giornata per il porto di Messina"

"Sono certo che ci sono ancora grandi margini di crescita per tutta una serie di altri segmenti di traffico che sarà possibile attivare nel Porto di Reggio Calabria non appena saremo riusciti a cambiargli volto ed a dotarlo dei servizi minimi. Una grande attività di progettazione è in corso di attivazione - conclude Mega - e questo consentirà di disegnare lo scenario di sviluppo dei prossimi anni”

© Riproduzione riservata