Nuova tv digitale, la Rtp sarà visibile sul canale 19

Dal 28 aprile anche la Sicilia passa alla nuova tv digitale. Entra così nel vivo lo switch off per la nostra Isola. RTP sarà visibile sul canale 19, Gds Tv sul canale 182, e Stretto Tv sul 183. Tgs, Telegiornale di Sicilia, fa un balzo di tre posizioni nella numerazione dei canali e passa al numero 12 del digitale terrestre. Una modifica delle frequenze che riguarda tutte le emittenti, nazionali e locali e che sarà, comunque, graduale, secondo un preciso calendario.

Si parte giovedì 28 aprile con la provincia di Messina, per terminare martedì 10 maggio con Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Ustica. Per continuare a seguire Telegiornale di Sicilia occorre aggiornare sul proprio televisore tutte le frequenze delle tv nazionali e locali. Basta andare sulle impostazioni e selezionare "sintonizzazione automatica". Potrebbe essere necessario, in alcuni casi, rivedere anche il sistema di ricezione, l'antenna o lo stesso televisore, anche se molte Tv sono ormai compatibili con il nuovo formato. È possibile verificare se il proprio televisore è idoneo provando a vedere i canali già disponibili in HD, come ad esempio 501 per Rai 1 HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per La7 HD. Potrebbe anche essere necessario l'intervento di un tecnico per aggiornare l’impianto di antenna.

© Riproduzione riservata