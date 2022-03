Consegnata a Messina la nuova nave Green Iginia. Conserverà la vecchia campana della vecchia Iginia che ha solcato lo Stretto per 44 anni.. Cinquantasette milioni di investimento per un mezzo capace di auto alimentarsi attraverso i pannelli fotovoltaici. Per ora utilizzerà il carburante tradizionale.

In servizio da domani, trasporterà i convogli ferroviari. A tagliare il nastro il ministro Enrico Giovannini Coda polemica con Matide Siracusano e il sindacato UIl

© Riproduzione riservata