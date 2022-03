La guerra in Ucraina che coinvolge inevitabilmente in un modo o nell'altro gran parte del mondo, lascia con il fiato sospeso i distretti turistici del messinese. Con il fiato sospeso Taormina e le Eolie. Ma sino a questo momento nessun contraccolpo. Nella perla della Ionio alberghi pieni per le prime riprese della serie televisiva americana "White Lotus".

