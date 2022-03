S. Agata Militello, passa a folle velocità sulla rotonda e la distrugge. Indagini in corso. IL VIDEO

Immagini spettacolari. Arrivano da Sant'Agata Militello e riguardano un incidente stradale fortunatamente senza conseguenze. Le immagini, riprese da una telecamera di videosorveglianza, risalgono a domenica 27 febbraio quando in serata un'auto ad alta velocità è passata sopra la rotonda di via San Giuseppe, distruggendola. Non un accenno di frenata, il conducente ha proseguito la sua folle corsa senza fermarsi. Una bravata, un colpo di sonno, cos'altro? Le immagini sono adesso al vaglio delle forze dell'ordine che stanno provando a risalire alla persona alla guida dell'auto.

© Riproduzione riservata