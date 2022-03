Il primo confronto in aula tra il neo commissario Leonardo Santoro e il consiglio comunale ieri ha segnato l'inizio di un nuovo corso, dopo le tensioni e le frizioni con l'ex sindaco. Santoro è stato chiaro: sarà il consiglio a dettare la linea delle priorità. Ma l'azione amministrativa non si ferma: in arrivo importanti fondi del Pnrr per interventi nelle scuole messinesi.

