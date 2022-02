Oggi l'ospedale Piemonte ha ospitato una nuova iniziativa legata alla campagna straordinaria di raccolta sangue. In collaborazione con l'Avis, oggi in tanti hanno deciso di donare, un gesto fondamentale in questo momento in cui la pandemia ha creato una vera e propria emergenza sangue, soprattutto nelle strutture sanitarie.

