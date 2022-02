Operazione della Polizia stamane all'alba all'isolato 13 di viale Giostra. Gli uomini della Squadra Mobile e delle Volanti hanno arrestato tre persone che in due abitazioni spacciavano eroina e crack con un imponente giro d'affari. Gli appartamenti erano protetti da impianti di videosorveglianza e da grossi cancelli in ferro. L'operazione coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal sostituto Roberto Conte.

