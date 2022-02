Messina, "Zoom sulla città": dalle condizioni della villetta Sinopoli alla buca in via Saccano

Nuovo appuntamento con “Zoom sulla città”, la rubrica di Rtp curata da Francesca Stornante, in onda ogni mercoledì e sabato dopo il telegiornale. In questa quinta puntata le condizioni in cui devono giocare i bimbi alla villetta Sinopoli, sul torrente Trapani, la pericolosa buca in mezzo alla via Saccano, a due passi dall’ex istituto Dermoceltico, ma anche piazza Cairoli, che attende i lavori di riparazione dopo il passaggio della grande ruota panoramica. “Zoom sulla città” vuole raccontare Messina attraverso gli occhi dei cittadini, segnalare problemi, ma anche evidenziare progressi e buoni esempi. Potete inviare video e foto al numero Whatsapp 366 5225777 o all’indirizzo mail redazione@rtptv.it.

