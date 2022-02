Cuzzocrea sull'Università di Messina: "Il futuro... non sarà un ritorno al passato"

Anche il rettore dell'università di Messina Salvatore Cuzzocrea è intervenuto al 19° Congresso provinciale della Cisl nell'aula magna della facoltà di scienze a Papardo. Proprio in questa sede, il primo marzo si terra l'inaugurazione dell'anno accademico ed il rettore ha voluto anticipare che l'innovazione tecnologica che ha avuto una forte accelerazione durante la pandemia sarà uno dei temi principali che verranno trattati.

Il ritorno alla "normalità", Cuzzocrea lo immagina giocoforza molto diverso dal modo di fare di un paio di anni fa. "Qualcosa di buono questa innovazione tecnologica l'ha portato e quindi dobbiamo capire come far coesistere quello che secondo noi è imprescindibile, cioè la didattica in presenza, riprendere a vivere i luoghi dell'ateneo, tenere i rapporti diretti con i colleghi e i docenti". Un esempio? "Perché non istituire master o corsi di laurea per i lavoratori che possono seguire a distanza".

© Riproduzione riservata