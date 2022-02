Dopo Fondo Fucile, pronte a cadere giù, le baraccopoli di Camaro Sottomontagna dove ci sono 23 famiglie, via delle Mura, Via Macello vecchio e via Cuore di Gesù. Pronti gli appalti per 4 milioni di euro. Entro la prossima settimana l'ordinanza di ricerca sul libero mercato di immobili che estende l'acquisto a terreni edificabili ed edifici incompleti.

© Riproduzione riservata