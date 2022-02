L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone firma il decreto che stanzia 1 milione e mezzo di euro in favore degli automobilisti residenti nella provincia di Messina che utilizzano lo svincolo di Ponte Gallo. Duecento euro di contributo all'anno per due passaggi al giorno. Il provvedimento chiesto dal capogruppo della Lega Antonio Catalfamo. Mario Biancuzzo consigliere della municipalità tuona: “Bene. Ma non basta. Pedaggio illegittimo da rimuovere”.

