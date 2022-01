Messina: corsa contro il tempo per la relazione alla Corte dei Conti INTERVISTA

A Palazzo Zanca attenzione e forze concentrate sul rischio dissesto che è tornato ad aleggiare sulla città. Domani alle 13 scade il termine per trasmettere alla Corte dei Conti la relazione con cui il Comune risponderà al lunghissimo elenco di criticità sollevate dai Magistrati contabili sul Piano di riequilibrio dell'amministrazione De Luca. Ultime 24 ore di lavoro per il sindaco che sta mettendo a punto un corposo documento che difende la strategia anti dissesto messa in campo sotto il nome di “Salva Messina”. Poi l'8 febbraio si presenterà davanti alla Corte dei conti per l'audizione. Lo abbiamo ascoltato.

