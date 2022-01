Vaccinazioni, boom nell'hub di Letojanni: 7mila in 18 giorni VIDEO

Quasi 7mila i vaccini in appena 18 giorni somministrati nell’hub di Letojanni attivo dallo scorso 10 gennaio: numeri importanti che hanno confermato essere vincente la scelta, in collaborazione con le amministrazioni comunali, di trasferire per motivi di viabilità, il centro vaccinale da Villagonia a Taormina nel Palazzo congressi di Letojanni che ha accolto in queste settimane persone da tutto il comprensorio. Stamane sopralluogo del commissario straordinario Alberto Firenze, nello spazio che conta circa 1000 m², accompagnato nella sua visita dal sindaco di Letojanni Alessandro Costa, dal vicesindaco Antonio Riccobene, dall’assessore ai servizi sociali Maria Teresa Rammi, dal capogruppo dei consiglieri di maggioranza Cateno Ruggeri, dai sindaci di Mongiuffi Melia Rosario D’Amore e Gaggi Giuseppe Cundari, dal responsabile Antonino Franció e da uno dei medici dell’hub, Cesare Restuccia.

