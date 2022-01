Approda in giunta, dopo quasi due anni di gestazione, il documento di indirizzo progettazione per la realizzazione dell'I-Hub dello Stretto. Il documento rappresenta lo start al percorso che nei prossimi mesi porterà al bando per l'appalto integrato e ai lavori: saranno demoliti e ricostruiti Magazzini generali, mercato ittico ed ex silos Granai. Resta il nodo dell'ex casa del portuale al centro di una querelle con la Regione. In gioco 70 milioni di euro.

© Riproduzione riservata