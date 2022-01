La nuova via Don Blasco è pronta. Taglio del nastro il 12 febbraio. Oggi sopralluogo del sindaco Cateno De Luca e dell'assessore Salvatore Mondello. Un piccolo gioiello con tanto di marciapiedi per i pedoni e tantissime piante. Sulla rotatoria di via Santa Cecilia sarà montata una statua che rappresenterà la rinascita di Messina.

