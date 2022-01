Da ieri sera un tratto della via Peculio Frumentario è stato transennato per una voragine che si è aperta a centro carreggiata. Il basolato lavico è saltato, molto profonda la buca che si è aperta. L'assessore alla Viabilità Salvatore Mondello spiega che servirà un intervento importante per ripristinare tutto. Per capire che lavori servono e quanto ci vorrà bisogna aspettare lunedì.

