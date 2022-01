La situazione tamponi a Messina è sempre critica, sotto il profilo della gestione. E sono ancora tantissimi i messinesi alle prese con l'accertamento della positività. Cambiano continuamente le regole, cambiano i luoghi degli hub vaccinali, cambiano le modalità di accesso agli screening. Oggi ad esempio si è verificato un qui pro quo sui due hub ex Gasometro e Fiera. Per il commissario Firenze il Gasometro è su prenotazione per il commissario Alagna no.

