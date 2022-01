Gravi disagi si stanno verificando in questi giorni per il servizio del cambio medico di base. Diversi medici di medicina generale sono andati in pensione e altri sono stati sospesi per non aver ottemperato alle norme previste per il Covid. Protesta la CGIL di Messina che domattina terrà un presidio davanti agli uffici Asp di via La Farina.

© Riproduzione riservata