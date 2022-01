Super green pass, De Luca pronto a bloccare lo Stretto di Messina INTERVISTA

Il sindaco Cateno De Luca è pronto ad una nuova battaglia contro l'obbligo del super green pass per attraversare lo Stretto di Messina. L'ultima stretta alle misure anti Covid ha introdotto il certificato verde rinforzato per tutti i mezzi di trasporto. Dunque chi non è vaccinato o guarito dal Covid non può prendere un aliscafo o un traghetto. De Luca ha già scritto al Governo ed è pronto a bloccare tutto. Sul fronte scuole invece è ancora caos. Le famiglie sono in attesa di capire cosa accadrà. De Luca annuncia una nuova ordinanza per lunedì e chiede supporto all'Asp.

© Riproduzione riservata