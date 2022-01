In Sicilia aumentano i contagi, i ricoveri, ma anche i vaccini. L'effetto super green pass ha fatto raddoppiare le prime dosi. Messina però è ancora ultima per somministrazioni ed è tra le province in cui il virus corre più velocemente. Nell'ultima settimana 121% in più di nuovi positivi. Sono i dati del Dasoe della Regione che analizza la situazione nella regione.

