Code per tamponi e vaccini a Messina, scesi i ricoveri all'Opus di via La Farina

Alle interminabili code per i tamponi in questo inizio di anno si sono aggiunte nelle ultime ore quelle per i vaccini. La stretta preannunciata dalle prossime misure del governo Draghi per i non vaccinati sta producendo i suoi effetti e sembra che alle code anche i messinesi abbiano fatto l'abitudine. Oggi intanto si registrano altri due decessi al Policlinico mentre sono scesi i ricoveri all'Opus di via La Farina dove diversi anziani si sono negativizzati. Le immagini della nuova struttura.

