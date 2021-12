Il presidente della commissione antimafia Claudio Fava mette in guardia dai pericoli che derivano dalla dispersione scolastica. E annuncia che un rapporto regionale al termine delle audizioni, sarà consegnato alla prefetture, alle procure dei minori e all'assemblea regionale. Il preside del comprensivo Catalfamo Angelo Cavallaro annuncia che saranno avviati dei corsi serali per consentire a chi non ha conseguito i titoli della scuola dell'obbligo di correre ai ripari.

