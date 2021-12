Messina, lavori a singhiozzo sull'arco di Cristo Re

A un mese e dieci giorni dal crollo si lavora a singhiozzo sull'arco di Cristo Re per sbloccare il transito interrotto dal 23 ottobre scorso, quando, per il maltempo, si staccarono dei pezzi di pietre che compongono l'antica struttura appartenente alle mura cinquecentesche che chiudevano l'antica città. Oggi un po' di pioggia ha fermato i lavori. E si aspettano le reti che arriveranno lunedì. L'assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli assicura che entro la prossima settimana i lavori di messa in sicurezza saranno completati.

