Protestano gli abitanti della via Adolfo Celi che dall'introduzione della linea shuttle non hanno più spazio per i parcheggi delle loro auto. Il problema persiste già dal 2018 ma negli ultimi giorni i controlli serrati, le multe e i carro attrezzi, hanno aggravato la situazione. Persino una petizione e una interrogazione ma nulla è cambiato.

